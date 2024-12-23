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سعر GammaSwap (GS) المباشر لليوم هو USD 0.140973 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.01M . يتم تحديث سعر GS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GammaSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 473.58K - تغيير سعر GammaSwap خلال اليوم هو -7.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 177.11M

أداء سعر GammaSwap (GS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GammaSwap مقابل USD هو $ -0.0108085094119928 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GammaSwap مقابل USD هو $ +0.3689953895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GammaSwap مقابل USD هو $ +0.5860709719 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GammaSwap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0108085094119928 -7.12% 30 يوم $ +0.3689953895 +261.75% 60 يوم $ +0.5860709719 +415.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GammaSwap (GS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GammaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.128974$ 0.128974 $ 0.128974 24 ساعة مرتفع $ 0.168517$ 0.168517 $ 0.168517 عالية طوال الوقت $ 0.365599$ 0.365599 $ 0.365599 تغير السعر (1 ساعة) +8.98% تغير السعر (1يوم) -7.12% تغير السعر (7 أيام) +13.74%

معلومات سوق GammaSwap (GS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: