سعر Frogie (FROGIE)
سعر Frogie (FROGIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.55K. يتم تحديث سعر FROGIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frogie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.05
- تغيير سعر Frogie خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 884.72M
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خلال اليوم، كان سعر Frogie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frogie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frogie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frogie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.71%
|30 يوم
|$ 0
|-23.89%
|60 يوم
|$ 0
|-36.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frogie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-1.71%
-14.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!
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