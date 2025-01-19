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سعر Friends with Benefits Network (FWB) المباشر لليوم هو USD 0.070277 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FWB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Friends with Benefits Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.31 - تغيير سعر Friends with Benefits Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Friends with Benefits Network (FWB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Friends with Benefits Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Friends with Benefits Network مقابل USD هو $ -0.0241782396 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Friends with Benefits Network مقابل USD هو $ -0.0295102750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Friends with Benefits Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0241782396 -34.40% 60 يوم $ -0.0295102750 -41.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Friends with Benefits Network (FWB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Friends with Benefits Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Friends with Benefits Network (FWB)

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