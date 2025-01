ما هو Friends with Benefits Network ( FWB )

Friends with Benefits is the ultimate utility belt of community tools for creators, communities, and protocols. Send tips, manage subscriptions, configure ads, and earn revenue via our innovative and user-friendly interface, all within telegram.

