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Alpha PUMP السعر(AP)

USD

مخطط أسعار Alpha PUMP (AP) المباشر

$0.0313
$0.0313$0.0313
-3.69%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AP

السعر الحالي لـ Alpha PUMP (AP) اليوم هو 0.0313 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من AP إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Alpha PUMP:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 16.96K USD
- تغير سعر Alpha PUMP خلال اليوم هو -3.69%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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AP أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Alpha PUMP لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001199-3.69%
30 يوم$ -0.0187-37.40%
60 يوم$ -0.0187-37.40%
90 يوم$ -0.0187-37.40%
تغير سعر Alpha PUMP اليوم

سجل اليوم AP تغيرًا $ -0.001199 (-3.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alpha PUMP لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0187 (-37.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alpha PUMP لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AP تغييرًا في $ -0.0187 (-37.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alpha PUMP لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0187 (-37.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AP معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Alpha PUMP: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253

$ 0.046
$ 0.046$ 0.046

$ 1.976
$ 1.976$ 1.976

-31.36%

-3.69%

-37.40%

AP معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 16.96K
$ 16.96K$ 16.96K

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ما هو Alpha PUMP ( AP )

منصة إصدار وكلاء الذكاء الاصطناعي مبنية على بروتوكول الأمان الحصري ERC1956 الخاص بـ XFUN.

متوفر Alpha PUMP على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Alpha PUMP الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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توقع سعر Alpha PUMP

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Alpha PUMP، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AP؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAlpha PUMP.

سجل أسعار Alpha PUMP

يوفر تتبع مسار سعر AP معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AP. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Alpha PUMP.

كيفية شراء Alpha PUMP ( AP )

هل تبحث عن كيفية شراء Alpha PUMP؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Alpha PUMP على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AP إلى العملات المحلية

1 AP إلى VND
802.5633
1 AP إلى AUD
A$0.049454
1 AP إلى GBP
0.023788
1 AP إلى EUR
0.027544
1 AP إلى USD
$0.0313
1 AP إلى MYR
RM0.138346
1 AP إلى TRY
1.189713
1 AP إلى JPY
¥4.48529
1 AP إلى RUB
2.652675
1 AP إلى INR
2.690548
1 AP إلى IDR
Rp521.666458
1 AP إلى KRW
44.714241
1 AP إلى PHP
1.789734
1 AP إلى EGP
￡E.1.604438
1 AP إلى BRL
R$0.183418
1 AP إلى CAD
C$0.043194
1 AP إلى BDT
3.795125
1 AP إلى NGN
49.761366
1 AP إلى UAH
1.293003
1 AP إلى VES
Bs2.2223
1 AP إلى PKR
Rs8.757427
1 AP إلى KZT
16.142036
1 AP إلى THB
฿1.048237
1 AP إلى TWD
NT$1.013181
1 AP إلى AED
د.إ0.114871
1 AP إلى CHF
Fr0.025353
1 AP إلى HKD
HK$0.242575
1 AP إلى MAD
.د.م0.290464
1 AP إلى MXN
$0.635077

Alpha PUMP المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alpha PUMP، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Alpha PUMP الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AP
USD

1 AP = 0.0313 USD

تداول

USDTAP
$0.0313
$0.0313$0.0313
-3.99%

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