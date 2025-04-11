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Jet Fuel السعر(JTF)

USD

مخطط أسعار Jet Fuel (JTF) المباشر

$0.000021
$0.000021$0.000021
-50.00%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول JTF

السعر الحالي لـ Jet Fuel (JTF) اليوم هو 0.000021 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من JTF إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Jet Fuel:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 77.89K USD
- تغير سعر Jet Fuel خلال اليوم هو -50.00%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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JTF أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Jet Fuel لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000021-50.00%
30 يوم$ -0.012479-99.84%
60 يوم$ -0.012479-99.84%
90 يوم$ -0.012479-99.84%
تغير سعر Jet Fuel اليوم

سجل اليوم JTF تغيرًا $ -0.000021 (-50.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Jet Fuel لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.012479 (-99.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Jet Fuel لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JTF تغييرًا في $ -0.012479 (-99.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Jet Fuel لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.012479 (-99.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

JTF معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Jet Fuel: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00002
$ 0.00002$ 0.00002

$ 0.000072
$ 0.000072$ 0.000072

$ 0.789
$ 0.789$ 0.789

-19.24%

-50.00%

-100.00%

JTF معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 77.89K
$ 77.89K$ 77.89K

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ما هو Jet Fuel ( JTF )

مشروع JetFuel (JTF) هو مشروع GameFi قائم على تقنية البلوكشين يجمع بين إثارة محاكاة الطيران وفوائد السفر الواقعية. يقدم المشروع نموذج "اللعب للسفر" المبتكر، حيث يشارك اللاعبون في لعبة طيران مستوحاة من معارك الطيران المثيرة لكسب توكن JTF كمكافآت. وعلى عكس ألعاب "اللعب للكسب" التقليدية التي تركز أساسًا على الأصول داخل اللعبة، يوفر JetFuel فائدة ملموسة من خلال تمكين اللاعبين من استبدال التوكن مقابل نفقات السفر الواقعية مثل تذاكر الطيران وخدمات السفر.

متوفر Jet Fuel على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Jet Fuel الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين JTFلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Jet Fuel على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Jet Fuel سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Jet Fuel

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Jet Fuel، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ JTF؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارJet Fuel.

سجل أسعار Jet Fuel

يوفر تتبع مسار سعر JTF معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ JTF. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Jet Fuel.

كيفية شراء Jet Fuel ( JTF )

هل تبحث عن كيفية شراء Jet Fuel؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Jet Fuel على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة JTF إلى العملات المحلية

1 JTF إلى VND
0.538461
1 JTF إلى AUD
A$0.00003318
1 JTF إلى GBP
0.00001596
1 JTF إلى EUR
0.00001827
1 JTF إلى USD
$0.000021
1 JTF إلى MYR
RM0.00009282
1 JTF إلى TRY
0.00079821
1 JTF إلى JPY
¥0.00299985
1 JTF إلى RUB
0.00177975
1 JTF إلى INR
0.00180516
1 JTF إلى IDR
Rp0.34999986
1 JTF إلى KRW
0.02999997
1 JTF إلى PHP
0.00120078
1 JTF إلى EGP
￡E.0.00107646
1 JTF إلى BRL
R$0.00012306
1 JTF إلى CAD
C$0.00002898
1 JTF إلى BDT
0.00254625
1 JTF إلى NGN
0.03338622
1 JTF إلى UAH
0.00086751
1 JTF إلى VES
Bs0.001491
1 JTF إلى PKR
Rs0.00587559
1 JTF إلى KZT
0.01083012
1 JTF إلى THB
฿0.00070371
1 JTF إلى TWD
NT$0.00067977
1 JTF إلى AED
د.إ0.00007707
1 JTF إلى CHF
Fr0.00001701
1 JTF إلى HKD
HK$0.00016275
1 JTF إلى MAD
.د.م0.00019488
1 JTF إلى MXN
$0.00042588

Jet Fuel المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Jet Fuel، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Jet Fuel الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

JTF
USD

1 JTF = 0.000021 USD

تداول

USDTJTF
$0.000021
$0.000021$0.000021
-48.79%

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