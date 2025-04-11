ما هو Jet Fuel ( JTF )

مشروع JetFuel (JTF) هو مشروع GameFi قائم على تقنية البلوكشين يجمع بين إثارة محاكاة الطيران وفوائد السفر الواقعية. يقدم المشروع نموذج "اللعب للسفر" المبتكر، حيث يشارك اللاعبون في لعبة طيران مستوحاة من معارك الطيران المثيرة لكسب توكن JTF كمكافآت. وعلى عكس ألعاب "اللعب للكسب" التقليدية التي تركز أساسًا على الأصول داخل اللعبة، يوفر JetFuel فائدة ملموسة من خلال تمكين اللاعبين من استبدال التوكن مقابل نفقات السفر الواقعية مثل تذاكر الطيران وخدمات السفر.

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توقع سعر Jet Fuel

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Jet Fuel، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ JTF؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارJet Fuel.

سجل أسعار Jet Fuel

يوفر تتبع مسار سعر JTF معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ JTF. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Jet Fuel.

كيفية شراء Jet Fuel ( JTF )

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عملة JTF إلى العملات المحلية

1 JTF إلى VND ₫ 0.538461 1 JTF إلى AUD A$ 0.00003318 1 JTF إلى GBP ￡ 0.00001596 1 JTF إلى EUR € 0.00001827 1 JTF إلى USD $ 0.000021 1 JTF إلى MYR RM 0.00009282 1 JTF إلى TRY ₺ 0.00079821 1 JTF إلى JPY ¥ 0.00299985 1 JTF إلى RUB ₽ 0.00177975 1 JTF إلى INR ₹ 0.00180516 1 JTF إلى IDR Rp 0.34999986 1 JTF إلى KRW ₩ 0.02999997 1 JTF إلى PHP ₱ 0.00120078 1 JTF إلى EGP ￡E. 0.00107646 1 JTF إلى BRL R$ 0.00012306 1 JTF إلى CAD C$ 0.00002898 1 JTF إلى BDT ৳ 0.00254625 1 JTF إلى NGN ₦ 0.03338622 1 JTF إلى UAH ₴ 0.00086751 1 JTF إلى VES Bs 0.001491 1 JTF إلى PKR Rs 0.00587559 1 JTF إلى KZT ₸ 0.01083012 1 JTF إلى THB ฿ 0.00070371 1 JTF إلى TWD NT$ 0.00067977 1 JTF إلى AED د.إ 0.00007707 1 JTF إلى CHF Fr 0.00001701 1 JTF إلى HKD HK$ 0.00016275 1 JTF إلى MAD .د.م 0.00019488 1 JTF إلى MXN $ 0.00042588

Jet Fuel المورد

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