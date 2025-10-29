معلومات سعر Foundry (FDRY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00115471 $ 0.00115471 $ 0.00115471 24 ساعة منخفض $ 0.00160546 $ 0.00160546 $ 0.00160546 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00115471$ 0.00115471 $ 0.00115471 24 ساعة مرتفع $ 0.00160546$ 0.00160546 $ 0.00160546 عالية طوال الوقت $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -14.68% تغير السعر (7 أيام) +57.87% تغير السعر (7 أيام) +57.87%

سعر Foundry (FDRY) في الوقت الحقيقي هو $0.00136031. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FDRY بين أدنى سعر $ 0.00115471 وأعلى سعر $ 0.00160546، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFDRY على الإطلاق هو $ 0.00188783، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FDRY +0.37% على مدار الساعة الماضية، -14.68% على مدار 24 ساعة، و +57.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Foundry (FDRY)

القيمة السوقية $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281 999,983,685.1787281

القيمة السوقية الحالية لـ Foundry هي $ 1.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FDRY يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999983685.1787281. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.36M.