سعر FIRST (FIRST)
سعر FIRST (FIRST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.53K. يتم تحديث سعر FIRST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FIRST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.10
- تغيير سعر FIRST خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.45M
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خلال اليوم، كان سعر FIRST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FIRST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FIRST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FIRST مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.00%
|30 يوم
|$ 0
|-42.95%
|60 يوم
|$ 0
|-13.57%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر FIRST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.00%
-9.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first token in the moon shot
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