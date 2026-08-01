سعر Finceptor اليوم

السعر المباشر لمشروع Finceptor (FINC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FINC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FINC.

يحتل Finceptor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,732، مع عرض متداول قدره 57.76M FINC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FINC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.371466، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FINC بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+5.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 418.30.

معلومات سوق Finceptor (FINC)

القيمة السوقية $ 46.73K$ 46.73K $ 46.73K الحجم (24 ساعة) $ 418.30$ 418.30 $ 418.30 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.43K$ 80.43K $ 80.43K إمداد دورة التداول 57.76M 57.76M 57.76M إجمالي العرض 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753

القيمة السوقية الحالية لـ Finceptor هي $ 46.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 418.30. العرض المتداول لـ FINC يبلغ 57.76M، مع إجمالي عرض 99404133.56357753. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.43K.