سعر Faith اليوم

السعر المباشر لمشروع Faith (FBB4) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FBB4 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FBB4.

يحتل Faith حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,963، مع عرض متداول قدره 1.00B FBB4. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FBB4 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00925056، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FBB4 بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-10.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 248.99.

معلومات سوق Faith (FBB4)

القيمة السوقية $ 123.96K$ 123.96K $ 123.96K الحجم (24 ساعة) $ 248.99$ 248.99 $ 248.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 123.96K$ 123.96K $ 123.96K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Faith هي $ 123.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 248.99. العرض المتداول لـ FBB4 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 123.96K.