احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EXAWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EXAWETH.

سعر Exactly Wrapped Ether (EXAWETH) المباشر لليوم هو USD 3,289.87 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXAWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exactly Wrapped Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Exactly Wrapped Ether خلال اليوم هو -2.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Exactly Wrapped Ether (EXAWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly Wrapped Ether مقابل USD هو $ -80.2578 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly Wrapped Ether مقابل USD هو $ -89.9687328640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly Wrapped Ether مقابل USD هو $ -53.5423052630 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly Wrapped Ether مقابل USD هو $ +705.66 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -80.2578 -2.38% 30 يوم $ -89.9687328640 -2.73% 60 يوم $ -53.5423052630 -1.62% 90 يوم $ +705.66 +27.31%

تحليل سعر Exactly Wrapped Ether (EXAWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly Wrapped Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,208.94$ 3,208.94 $ 3,208.94 24 ساعة مرتفع $ 3,373.11$ 3,373.11 $ 3,373.11 عالية طوال الوقت $ 4,090.5$ 4,090.5 $ 4,090.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) -2.38% تغير السعر (7 أيام) +1.44%

معلومات سوق Exactly Wrapped Ether (EXAWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: