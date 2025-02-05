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سعر EVOLVE NETWORK (EVOLVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.47M . يتم تحديث سعر EVOLVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EVOLVE NETWORK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.63K - تغيير سعر EVOLVE NETWORK خلال اليوم هو +40.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00B

أداء سعر EVOLVE NETWORK (EVOLVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EVOLVE NETWORK مقابل USD هو $ +0.00020369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EVOLVE NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EVOLVE NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EVOLVE NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020369 +40.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EVOLVE NETWORK (EVOLVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EVOLVE NETWORK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +40.75% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق EVOLVE NETWORK (EVOLVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: