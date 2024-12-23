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سعر Ertha (ERTHA) المباشر لليوم هو USD 0.00117526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M . يتم تحديث سعر ERTHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ertha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.93K - تغيير سعر Ertha خلال اليوم هو +1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.21B

أداء سعر Ertha (ERTHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ +0.0001419464 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ -0.0000005488 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ +0.0003294044953672984 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.32% 30 يوم $ +0.0001419464 +12.08% 60 يوم $ -0.0000005488 -0.04% 90 يوم $ +0.0003294044953672984 +38.94%

تحليل سعر Ertha (ERTHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ertha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111327$ 0.00111327 $ 0.00111327 24 ساعة مرتفع $ 0.00124445$ 0.00124445 $ 0.00124445 عالية طوال الوقت $ 0.421191$ 0.421191 $ 0.421191 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) +1.32% تغير السعر (7 أيام) -17.29%

معلومات سوق Ertha (ERTHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: