سعر Ertha (ERTHA)
سعر Ertha (ERTHA) المباشر لليوم هو USD 0.00117526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر ERTHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ertha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.93K
- تغيير سعر Ertha خلال اليوم هو +1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.21B
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خلال اليوم، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ +0.0001419464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ -0.0000005488 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ertha مقابل USD هو $ +0.0003294044953672984 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.32%
|30 يوم
|$ +0.0001419464
|+12.08%
|60 يوم
|$ -0.0000005488
|-0.04%
|90 يوم
|$ +0.0003294044953672984
|+38.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ertha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
+1.32%
-17.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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