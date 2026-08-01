سعر Epitaph AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Epitaph AI (EPITAPH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EPITAPH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EPITAPH.

يحتل Epitaph AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,977.35، مع عرض متداول قدره 100.00B EPITAPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EPITAPH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EPITAPH بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+3.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Epitaph AI (EPITAPH)

القيمة السوقية $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Epitaph AI هي $ 19.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EPITAPH يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.98K.