سعر Energy اليوم

السعر المباشر لمشروع Energy ($NRG) اليوم هو $ 0.00229861، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $NRG الحالي إلى USD هو $ 0.00229861 لكل $NRG.

يحتل Energy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,256,445، مع عرض متداول قدره 981.66M $NRG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $NRG بين $ 0.00225676 (أدنى) و$ 0.00232568 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00419454، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00200577.

على المدى القصير، تحرك $NRG بمقدار -0.70% خلال الساعة الماضية و+0.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.37K.

معلومات سوق Energy ($NRG)

القيمة السوقية $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M الحجم (24 ساعة) $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M إمداد دورة التداول 981.66M 981.66M 981.66M إجمالي العرض 981,663,150.628524 981,663,150.628524 981,663,150.628524

القيمة السوقية الحالية لـ Energy هي $ 2.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.37K. العرض المتداول لـ $NRG يبلغ 981.66M، مع إجمالي عرض 981663150.628524. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.26M.