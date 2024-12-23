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سعر Elixir deUSD (DEUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.22M . يتم تحديث سعر DEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elixir deUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54M - تغيير سعر Elixir deUSD خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 237.11M

أداء سعر Elixir deUSD (DEUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ +0.00112956 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ +0.0001167731 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ -0.0007333035 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ -0.001591948886246 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00112956 +0.11% 30 يوم $ +0.0001167731 +0.01% 60 يوم $ -0.0007333035 -0.07% 90 يوم $ -0.001591948886246 -0.15%

تحليل سعر Elixir deUSD (DEUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elixir deUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994229$ 0.994229 $ 0.994229 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -0.11%

معلومات سوق Elixir deUSD (DEUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: