سعر Elixir deUSD (DEUSD)
سعر Elixir deUSD (DEUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.22M. يتم تحديث سعر DEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elixir deUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54M
- تغيير سعر Elixir deUSD خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 237.11M
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خلال اليوم، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ +0.00112956 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ +0.0001167731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ -0.0007333035 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elixir deUSD مقابل USD هو $ -0.001591948886246 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00112956
|+0.11%
|30 يوم
|$ +0.0001167731
|+0.01%
|60 يوم
|$ -0.0007333035
|-0.07%
|90 يوم
|$ -0.001591948886246
|-0.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elixir deUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.11%
-0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elixir's deUSD serves as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, deUSD is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and other institutions. deUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. This yield flows directly to the staked version of the asset (sdeUSD). deUSD is a key component of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.
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