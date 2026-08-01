سعر eETH ARM LP Token اليوم

السعر المباشر لمشروع eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH) اليوم هو $ 1,958.71، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARM-WETH-EETH الحالي إلى USD هو $ 1,958.71 لكل ARM-WETH-EETH.

يحتل eETH ARM LP Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 115,564، مع عرض متداول قدره 59.00 ARM-WETH-EETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARM-WETH-EETH بين $ 1,921.03 (أدنى) و$ 1,971.43 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3,655.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,783.43.

على المدى القصير، تحرك ARM-WETH-EETH بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و+1.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق eETH ARM LP Token (ARM-WETH-EETH)

القيمة السوقية $ 115.56K$ 115.56K $ 115.56K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 115.56K$ 115.56K $ 115.56K إمداد دورة التداول 59.00 59.00 59.00 إجمالي العرض 59.0 59.0 59.0

القيمة السوقية الحالية لـ eETH ARM LP Token هي $ 115.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ARM-WETH-EETH يبلغ 59.00، مع إجمالي عرض 59.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 115.56K.