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سعر Early Risers (EARLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.24K . يتم تحديث سعر EARLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Early Risers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.29 - تغيير سعر Early Risers خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M

أداء سعر Early Risers (EARLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Early Risers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Early Risers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Early Risers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Early Risers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.27% 30 يوم $ 0 -16.84% 60 يوم $ 0 -84.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Early Risers (EARLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Early Risers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00629136$ 0.00629136 $ 0.00629136 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -28.35%

معلومات سوق Early Risers (EARLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: