سعر Eagle AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Eagle AI (EAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EAI.

يحتل Eagle AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69 108، مع عرض متداول قدره 92,39M EAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,644621، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EAI بمقدار +0,11% خلال الساعة الماضية و-0,57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10,09.

معلومات سوق Eagle AI (EAI)

القيمة السوقية $ 69,11K$ 69,11K $ 69,11K الحجم (24 ساعة) $ 10,09$ 10,09 $ 10,09 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72,42K$ 72,42K $ 72,42K إمداد دورة التداول 92,39M 92,39M 92,39M إجمالي العرض 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Eagle AI هي $ 69,11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10,09. العرض المتداول لـ EAI يبلغ 92,39M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72,42K.