معلومات سعر Dreamsync (DREAM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00114499 $ 0.00114499 $ 0.00114499 24 ساعة منخفض $ 0.00127062 $ 0.00127062 $ 0.00127062 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00114499$ 0.00114499 $ 0.00114499 24 ساعة مرتفع $ 0.00127062$ 0.00127062 $ 0.00127062 عالية طوال الوقت $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 أدنى سعر $ 0.00021815$ 0.00021815 $ 0.00021815 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -7.26% تغير السعر (7 أيام) -3.99% تغير السعر (7 أيام) -3.99%

سعر Dreamsync (DREAM) في الوقت الحقيقي هو $0.00116889. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DREAM بين أدنى سعر $ 0.00114499 وأعلى سعر $ 0.00127062، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDREAM على الإطلاق هو $ 0.00437362، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00021815.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DREAM -0.03% على مدار الساعة الماضية، -7.26% على مدار 24 ساعة، و -3.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dreamsync (DREAM)

القيمة السوقية $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

القيمة السوقية الحالية لـ Dreamsync هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DREAM يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999992998.692206. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.