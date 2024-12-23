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سعر DIA (DIA) المباشر لليوم هو USD 0.665537 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.80M . يتم تحديث سعر DIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.57M - تغيير سعر DIA خلال اليوم هو +2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 119.68M

أداء سعر DIA (DIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DIA مقابل USD هو $ +0.0156064 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DIA مقابل USD هو $ -0.0422294540 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DIA مقابل USD هو $ -0.2863261301 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DIA مقابل USD هو $ +0.2812393594661442 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0156064 +2.40% 30 يوم $ -0.0422294540 -6.34% 60 يوم $ -0.2863261301 -43.02% 90 يوم $ +0.2812393594661442 +73.18%

تحليل سعر DIA (DIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.639832$ 0.639832 $ 0.639832 24 ساعة مرتفع $ 0.68551$ 0.68551 $ 0.68551 عالية طوال الوقت $ 5.73$ 5.73 $ 5.73 تغير السعر (1 ساعة) +2.08% تغير السعر (1يوم) +2.40% تغير السعر (7 أيام) -20.60%

معلومات سوق DIA (DIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: