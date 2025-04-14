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سعر DeBox (BOX) المباشر لليوم هو USD 0.0076793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M . يتم تحديث سعر BOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeBox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DeBox خلال اليوم هو +7.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 248.74M

أداء سعر DeBox (BOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ +0.00054949 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ +0.0011254006 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ -0.0032326980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ -0.006052872525439968 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00054949 +7.71% 30 يوم $ +0.0011254006 +14.65% 60 يوم $ -0.0032326980 -42.09% 90 يوم $ -0.006052872525439968 -44.07%

تحليل سعر DeBox (BOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeBox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00712802$ 0.00712802 $ 0.00712802 24 ساعة مرتفع $ 0.00774296$ 0.00774296 $ 0.00774296 عالية طوال الوقت $ 0.122695$ 0.122695 $ 0.122695 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) +7.71% تغير السعر (7 أيام) +10.70%

معلومات سوق DeBox (BOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: