سعر DeBox (BOX)
سعر DeBox (BOX) المباشر لليوم هو USD 0.0076793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.91M. يتم تحديث سعر BOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeBox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DeBox خلال اليوم هو +7.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 248.74M
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خلال اليوم، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ +0.00054949 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ +0.0011254006 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ -0.0032326980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeBox مقابل USD هو $ -0.006052872525439968 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00054949
|+7.71%
|30 يوم
|$ +0.0011254006
|+14.65%
|60 يوم
|$ -0.0032326980
|-42.09%
|90 يوم
|$ -0.006052872525439968
|-44.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeBox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+7.71%
+10.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.
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