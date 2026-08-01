سعر DappRadar اليوم

السعر المباشر لمشروع DappRadar (RADAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RADAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RADAR.

يحتل DappRadar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 813,147، مع عرض متداول قدره 2.99B RADAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RADAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.057067، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RADAR بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-1.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 99.52.

معلومات سوق DappRadar (RADAR)

القيمة السوقية $ 813.15K$ 813.15K $ 813.15K الحجم (24 ساعة) $ 99.52$ 99.52 $ 99.52 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M إمداد دورة التداول 2.99B 2.99B 2.99B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DappRadar هي $ 813.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 99.52. العرض المتداول لـ RADAR يبلغ 2.99B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.72M.