سعر daHood اليوم

السعر المباشر لمشروع daHood (DAHOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DAHOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DAHOOD.

يحتل daHood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,442، مع عرض متداول قدره 819.59M DAHOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DAHOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DAHOOD بمقدار -2.02% خلال الساعة الماضية و+44.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق daHood (DAHOOD)

القيمة السوقية $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.65K$ 67.65K $ 67.65K إمداد دورة التداول 819.59M 819.59M 819.59M إجمالي العرض 819,590,756.1283298 819,590,756.1283298 819,590,756.1283298

القيمة السوقية الحالية لـ daHood هي $ 55.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAHOOD يبلغ 819.59M، مع إجمالي عرض 819590756.1283298. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.65K.