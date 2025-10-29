معلومات سعر CrowdStrike xStock (CRWDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 535.69 $ 535.69 $ 535.69 24 ساعة منخفض $ 555.0 $ 555.0 $ 555.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 535.69$ 535.69 $ 535.69 24 ساعة مرتفع $ 555.0$ 555.0 $ 555.0 عالية طوال الوقت $ 555.0$ 555.0 $ 555.0 أدنى سعر $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) +8.26% تغير السعر (7 أيام) +8.26%

سعر CrowdStrike xStock (CRWDX) في الوقت الحقيقي هو $543.74. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRWDX بين أدنى سعر $ 535.69 وأعلى سعر $ 555.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRWDX على الإطلاق هو $ 555.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 403.98.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRWDX -0.25% على مدار الساعة الماضية، +1.44% على مدار 24 ساعة، و +8.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CrowdStrike xStock (CRWDX)

القيمة السوقية $ 230.80K$ 230.80K $ 230.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M إمداد دورة التداول 424.03 424.03 424.03 إجمالي العرض 21,120.0 21,120.0 21,120.0

القيمة السوقية الحالية لـ CrowdStrike xStock هي $ 230.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRWDX يبلغ 424.03، مع إجمالي عرض 21120.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.50M.