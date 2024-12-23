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سعر CREDITS (CS) المباشر لليوم هو USD 0.00128433 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 286.99K . يتم تحديث سعر CS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CREDITS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.20 - تغيير سعر CREDITS خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 223.46M

أداء سعر CREDITS (CS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CREDITS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CREDITS مقابل USD هو $ +0.0003247775 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CREDITS مقابل USD هو $ +0.0001521276 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CREDITS مقابل USD هو $ +0.000062276981502046 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ +0.0003247775 +25.29% 60 يوم $ +0.0001521276 +11.84% 90 يوم $ +0.000062276981502046 +5.10%

تحليل سعر CREDITS (CS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CREDITS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00127966$ 0.00127966 $ 0.00127966 24 ساعة مرتفع $ 0.00128852$ 0.00128852 $ 0.00128852 عالية طوال الوقت $ 0.928758$ 0.928758 $ 0.928758 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -12.27%

معلومات سوق CREDITS (CS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: