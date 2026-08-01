سعر Creditlink Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Creditlink Token (CDL) اليوم هو $ 0.00457424، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CDL الحالي إلى USD هو $ 0.00457424 لكل CDL.

يحتل Creditlink Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 935,847، مع عرض متداول قدره 204.60M CDL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CDL بين $ 0.00433489 (أدنى) و$ 0.00467937 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.143478، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00309543.

على المدى القصير، تحرك CDL بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+4.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.77K.

معلومات سوق Creditlink Token (CDL)

القيمة السوقية $ 935.85K$ 935.85K $ 935.85K الحجم (24 ساعة) $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M إمداد دورة التداول 204.60M 204.60M 204.60M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Creditlink Token هي $ 935.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.77K. العرض المتداول لـ CDL يبلغ 204.60M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.57M.