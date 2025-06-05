سعر Cream (CREAM)
سعر Cream (CREAM) المباشر لليوم هو USD 1.33. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M. يتم تحديث سعر CREAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cream الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cream خلال اليوم هو -0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.32M
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خلال اليوم، كان سعر Cream مقابل USD هو $ -0.010432271310653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cream مقابل USD هو $ +0.2882204430 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cream مقابل USD هو $ -0.9346931440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cream مقابل USD هو $ -4.80413941283646 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.010432271310653
|-0.77%
|30 يوم
|$ +0.2882204430
|+21.67%
|60 يوم
|$ -0.9346931440
|-70.27%
|90 يوم
|$ -4.80413941283646
|-78.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cream: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.77%
-13.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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