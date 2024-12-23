احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CMONK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CMONK.

سعر Crazy Monkey (CMONK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.94K . يتم تحديث سعر CMONK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crazy Monkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.24K - تغيير سعر Crazy Monkey خلال اليوم هو -64.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B

أداء سعر Crazy Monkey (CMONK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -64.78% 30 يوم $ 0 -84.09% 60 يوم $ 0 -92.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crazy Monkey (CMONK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crazy Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01021601$ 0.01021601 $ 0.01021601 تغير السعر (1 ساعة) -31.91% تغير السعر (1يوم) -64.78% تغير السعر (7 أيام) -71.39%

معلومات سوق Crazy Monkey (CMONK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: