سعر Crazy Monkey (CMONK)
سعر Crazy Monkey (CMONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.94K. يتم تحديث سعر CMONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crazy Monkey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.24K
- تغيير سعر Crazy Monkey خلال اليوم هو -64.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B
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خلال اليوم، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crazy Monkey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-64.78%
|30 يوم
|$ 0
|-84.09%
|60 يوم
|$ 0
|-92.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crazy Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-31.91%
-64.78%
-71.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.
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