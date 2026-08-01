سعر COLADA اليوم

السعر المباشر لمشروع COLADA (COLA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COLA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COLA.

يحتل COLADA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 157,281، مع عرض متداول قدره 999.86M COLA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COLA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COLA بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-3.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.08K.

معلومات سوق COLADA (COLA)

القيمة السوقية $ 157.28K$ 157.28K $ 157.28K الحجم (24 ساعة) $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 157.28K$ 157.28K $ 157.28K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,857,547.5116285 999,857,547.5116285 999,857,547.5116285

القيمة السوقية الحالية لـ COLADA هي $ 157.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.08K. العرض المتداول لـ COLA يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999857547.5116285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 157.28K.