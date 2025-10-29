معلومات سعر CodeputerBot (CODEPUTER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001374 $ 0.00001374 $ 0.00001374 24 ساعة منخفض $ 0.00001452 $ 0.00001452 $ 0.00001452 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001374$ 0.00001374 $ 0.00001374 24 ساعة مرتفع $ 0.00001452$ 0.00001452 $ 0.00001452 عالية طوال الوقت $ 0.00074235$ 0.00074235 $ 0.00074235 أدنى سعر $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) +5.41% تغير السعر (7 أيام) +5.41%

سعر CodeputerBot (CODEPUTER) في الوقت الحقيقي هو $0.00001404. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CODEPUTER بين أدنى سعر $ 0.00001374 وأعلى سعر $ 0.00001452، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCODEPUTER على الإطلاق هو $ 0.00074235، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001258.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CODEPUTER +1.04% على مدار الساعة الماضية، -1.89% على مدار 24 ساعة، و +5.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CodeputerBot (CODEPUTER)

القيمة السوقية $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K إمداد دورة التداول 999.39M 999.39M 999.39M إجمالي العرض 999,388,832.070884 999,388,832.070884 999,388,832.070884

القيمة السوقية الحالية لـ CodeputerBot هي $ 14.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CODEPUTER يبلغ 999.39M، مع إجمالي عرض 999388832.070884. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.03K.