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سعر coby (COBY) المباشر لليوم هو USD 0.00295469 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M . يتم تحديث سعر COBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق coby الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.89K - تغيير سعر coby خلال اليوم هو +11.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر coby (COBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر coby مقابل USD هو $ +0.00030492 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر coby مقابل USD هو $ -0.0018708201 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر coby مقابل USD هو $ -0.0018110299 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر coby مقابل USD هو $ -0.00121637068434787 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030492 +11.51% 30 يوم $ -0.0018708201 -63.31% 60 يوم $ -0.0018110299 -61.29% 90 يوم $ -0.00121637068434787 -29.16%

تحليل سعر coby (COBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر coby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00258893$ 0.00258893 $ 0.00258893 24 ساعة مرتفع $ 0.00317506$ 0.00317506 $ 0.00317506 عالية طوال الوقت $ 0.01995878$ 0.01995878 $ 0.01995878 تغير السعر (1 ساعة) -3.29% تغير السعر (1يوم) +11.51% تغير السعر (7 أيام) -46.15%

معلومات سوق coby (COBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: