سعر coby (COBY)
سعر coby (COBY) المباشر لليوم هو USD 0.00295469. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M. يتم تحديث سعر COBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق coby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 185.89K
- تغيير سعر coby خلال اليوم هو +11.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر coby مقابل USD هو $ +0.00030492 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر coby مقابل USD هو $ -0.0018708201 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر coby مقابل USD هو $ -0.0018110299 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر coby مقابل USD هو $ -0.00121637068434787 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030492
|+11.51%
|30 يوم
|$ -0.0018708201
|-63.31%
|60 يوم
|$ -0.0018110299
|-61.29%
|90 يوم
|$ -0.00121637068434787
|-29.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر coby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.29%
+11.51%
-46.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coby is a unique, community-driven meme token originally created on Pumpfun and now flourishing on the Solana blockchain. After the original developer sold and exited, the Coby token has been embraced and revitalized by a passionate community that now leads its development and direction. Coby stands out as a distinct and original character—neither a dog nor a cat—who is insanely cute, friendly, and represents inclusivity and positivity. With its strong and dedicated community, Coby is more than just a meme token; it’s a symbol of collective creativity and decentralized collaboration, aiming to create a fun and engaging ecosystem on Solana.
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