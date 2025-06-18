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سعر CJournal (CJL) المباشر لليوم هو USD 0.052433 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.62M . يتم تحديث سعر CJL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CJournal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CJournal خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 164.42M

أداء سعر CJournal (CJL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ -0.0011081242343633 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0011081242343633 -2.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CJournal (CJL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CJournal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.051759$ 0.051759 $ 0.051759 24 ساعة مرتفع $ 0.053848$ 0.053848 $ 0.053848 عالية طوال الوقت $ 0.055208$ 0.055208 $ 0.055208 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -4.63%

معلومات سوق CJournal (CJL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: