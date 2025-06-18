سعر CJournal (CJL)
سعر CJournal (CJL) المباشر لليوم هو USD 0.052433. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.62M. يتم تحديث سعر CJL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CJournal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CJournal خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 164.42M
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خلال اليوم، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ -0.0011081242343633 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CJournal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0011081242343633
|-2.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CJournal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-2.06%
-4.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards.
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