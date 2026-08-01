سعر Cashaa اليوم

السعر المباشر لمشروع Cashaa (CAS) اليوم هو $ 0.00104951، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAS الحالي إلى USD هو $ 0.00104951 لكل CAS.

يحتل Cashaa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 761,833، مع عرض متداول قدره 725.89M CAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.228829، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+80.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.23.

معلومات سوق Cashaa (CAS)

القيمة السوقية $ 761.83K$ 761.83K $ 761.83K الحجم (24 ساعة) $ 9.23$ 9.23 $ 9.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M إمداد دورة التداول 725.89M 725.89M 725.89M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cashaa هي $ 761.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.23. العرض المتداول لـ CAS يبلغ 725.89M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05M.