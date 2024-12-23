سعر Calaxy (CLXY)
سعر Calaxy (CLXY) المباشر لليوم هو USD 0.0472028. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.35M. يتم تحديث سعر CLXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Calaxy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.50K
- تغيير سعر Calaxy خلال اليوم هو +11.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 92.11M
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خلال اليوم، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ +0.00493061 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ -0.0070014827 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ +0.1181899627 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ +0.021205640994678223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00493061
|+11.66%
|30 يوم
|$ -0.0070014827
|-14.83%
|60 يوم
|$ +0.1181899627
|+250.39%
|90 يوم
|$ +0.021205640994678223
|+81.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Calaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.32%
+11.66%
+11.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf
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