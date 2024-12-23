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سعر Calaxy (CLXY) المباشر لليوم هو USD 0.0472028 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.35M . يتم تحديث سعر CLXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Calaxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.50K - تغيير سعر Calaxy خلال اليوم هو +11.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.11M

أداء سعر Calaxy (CLXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ +0.00493061 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ -0.0070014827 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ +0.1181899627 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Calaxy مقابل USD هو $ +0.021205640994678223 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00493061 +11.66% 30 يوم $ -0.0070014827 -14.83% 60 يوم $ +0.1181899627 +250.39% 90 يوم $ +0.021205640994678223 +81.57%

تحليل سعر Calaxy (CLXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Calaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04015264$ 0.04015264 $ 0.04015264 24 ساعة مرتفع $ 0.04785707$ 0.04785707 $ 0.04785707 عالية طوال الوقت $ 63,229,481$ 63,229,481 $ 63,229,481 تغير السعر (1 ساعة) -1.32% تغير السعر (1يوم) +11.66% تغير السعر (7 أيام) +11.53%

معلومات سوق Calaxy (CLXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: