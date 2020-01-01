توكنوميكس Calaxy (CLXY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Calaxy (CLXY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Calaxy (CLXY) The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf الموقع الرسمي: https://www.calaxy.com/ اشتر CLXY الآن!

توكنوميكس Calaxy (CLXY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Calaxy (CLXY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 92.11M $ 92.11M $ 92.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.14M $ 12.14M $ 12.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 63,229,481 $ 63,229,481 $ 63,229,481 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00567033 $ 0.00567033 $ 0.00567033 السعر الحالي: $ 0.0121477 $ 0.0121477 $ 0.0121477 معرفة المزيد عن سعر Calaxy (CLXY)

توكنوميكس Calaxy (CLXY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Calaxy (CLXY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLXY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLXY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLXY، استكشف السعر المباشر لتوكن CLXY!

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