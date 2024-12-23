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سعر BTC Proxy (BTCPX) المباشر لليوم هو USD 94,244 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.89M . يتم تحديث سعر BTCPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTC Proxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K - تغيير سعر BTC Proxy خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 263.75

أداء سعر BTC Proxy (BTCPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ -2,167.09154168849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ +26,601.8486308000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ +39,511.3540532000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ +31,279.15135385686 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,167.09154168849 -2.24% 30 يوم $ +26,601.8486308000 +28.23% 60 يوم $ +39,511.3540532000 +41.92% 90 يوم $ +31,279.15135385686 +49.68%

تحليل سعر BTC Proxy (BTCPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTC Proxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 83,298$ 83,298 $ 83,298 24 ساعة مرتفع $ 96,724$ 96,724 $ 96,724 عالية طوال الوقت $ 107,340$ 107,340 $ 107,340 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -7.73%

معلومات سوق BTC Proxy (BTCPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: