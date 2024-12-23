سعر BTC Proxy (BTCPX)
سعر BTC Proxy (BTCPX) المباشر لليوم هو USD 94,244. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.89M. يتم تحديث سعر BTCPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTC Proxy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر BTC Proxy خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 263.75
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خلال اليوم، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ -2,167.09154168849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ +26,601.8486308000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ +39,511.3540532000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTC Proxy مقابل USD هو $ +31,279.15135385686 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2,167.09154168849
|-2.24%
|30 يوم
|$ +26,601.8486308000
|+28.23%
|60 يوم
|$ +39,511.3540532000
|+41.92%
|90 يوم
|$ +31,279.15135385686
|+49.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTC Proxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-2.24%
-7.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token
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