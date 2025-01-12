سعر Broge (BROGE)
سعر Broge (BROGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BROGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Broge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.27K
- تغيير سعر Broge خلال اليوم هو +57.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Broge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Broge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Broge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Broge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+57.53%
|30 يوم
|$ 0
|-24.48%
|60 يوم
|$ 0
|+13.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Broge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+57.53%
+10.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design.
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