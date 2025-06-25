سعر BreadHeads (CRUMBS)
سعر BreadHeads (CRUMBS) المباشر لليوم هو USD 0.00019301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 193.10K. يتم تحديث سعر CRUMBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BreadHeads الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BreadHeads خلال اليوم هو +21.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر BreadHeads مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BreadHeads مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BreadHeads مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BreadHeads مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BreadHeads: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+21.44%
+19.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.
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