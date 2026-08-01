سعر BOTCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع BOTCOIN (BOTCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOTCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOTCOIN.

يحتل BOTCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 650,266، مع عرض متداول قدره 100.00B BOTCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOTCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOTCOIN بمقدار +0.90% خلال الساعة الماضية و+1,473.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BOTCOIN (BOTCOIN)

القيمة السوقية $ 650.27K$ 650.27K $ 650.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 650.27K$ 650.27K $ 650.27K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOTCOIN هي $ 650.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOTCOIN يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 650.27K.