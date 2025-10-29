معلومات سعر Bonk Level Saviour (SAVIOUR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04502769 أدنى سعر $ 0.01567175 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.82%

سعر Bonk Level Saviour (SAVIOUR) في الوقت الحقيقي هو $0.01755221. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAVIOUR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAVIOUR على الإطلاق هو $ 0.04502769، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01567175.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAVIOUR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

القيمة السوقية $ 298.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 298.34K إمداد دورة التداول 17.00M إجمالي العرض 16,997,521.165923

القيمة السوقية الحالية لـ Bonk Level Saviour هي $ 298.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAVIOUR يبلغ 17.00M، مع إجمالي عرض 16997521.165923. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 298.34K.