سعر BOLD اليوم

السعر المباشر لمشروع BOLD (BOLD) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOLD الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل BOLD.

يحتل BOLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,742,258، مع عرض متداول قدره 30.74M BOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOLD بين $ 0.998342 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.982941.

على المدى القصير، تحرك BOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.09K.

معلومات سوق BOLD (BOLD)

القيمة السوقية $ 30.74M$ 30.74M $ 30.74M الحجم (24 ساعة) $ 113.09K$ 113.09K $ 113.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.74M$ 30.74M $ 30.74M إمداد دورة التداول 30.74M 30.74M 30.74M إجمالي العرض 30,739,157.47048093 30,739,157.47048093 30,739,157.47048093

القيمة السوقية الحالية لـ BOLD هي $ 30.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.09K. العرض المتداول لـ BOLD يبلغ 30.74M، مع إجمالي عرض 30739157.47048093. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.74M.