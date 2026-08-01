سعر Bogecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Bogecoin (BOGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOGE.

يحتل Bogecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 522,657، مع عرض متداول قدره 1000.00M BOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00118507، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOGE بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-12.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.96K.

معلومات سوق Bogecoin (BOGE)

القيمة السوقية $ 522.66K$ 522.66K $ 522.66K الحجم (24 ساعة) $ 25.96K$ 25.96K $ 25.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 522.66K$ 522.66K $ 522.66K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,996,313.113108 999,996,313.113108 999,996,313.113108

القيمة السوقية الحالية لـ Bogecoin هي $ 522.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.96K. العرض المتداول لـ BOGE يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999996313.113108. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 522.66K.