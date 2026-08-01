سعر Blocky اليوم

السعر المباشر لمشروع Blocky (BLOCKY) اليوم هو $ 0.00330638، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLOCKY الحالي إلى USD هو $ 0.00330638 لكل BLOCKY.

يحتل Blocky حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,436، مع عرض متداول قدره 21.00M BLOCKY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLOCKY بين $ 0.00315715 (أدنى) و$ 0.00336628 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01474664، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLOCKY بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-6.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 289.87.

معلومات سوق Blocky (BLOCKY)

القيمة السوقية $ 69.44K$ 69.44K $ 69.44K الحجم (24 ساعة) $ 289.87$ 289.87 $ 289.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.44K$ 69.44K $ 69.44K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553

القيمة السوقية الحالية لـ Blocky هي $ 69.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 289.87. العرض المتداول لـ BLOCKY يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 20999914.7704553. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.44K.