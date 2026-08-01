سعر BlockChip اليوم

السعر المباشر لمشروع BlockChip (BCP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BCP.

يحتل BlockChip حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 463,326، مع عرض متداول قدره 1.00B BCP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00113425، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BCP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 202.61.

معلومات سوق BlockChip (BCP)

القيمة السوقية $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K الحجم (24 ساعة) $ 202.61$ 202.61 $ 202.61 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockChip هي $ 463.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.61. العرض المتداول لـ BCP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 463.33K.