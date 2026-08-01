سعر Blockchain Bets اليوم

السعر المباشر لمشروع Blockchain Bets (BCB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BCB.

يحتل Blockchain Bets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 114,246، مع عرض متداول قدره 877.67M BCB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCB بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.059296، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BCB بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.53.

معلومات سوق Blockchain Bets (BCB)

القيمة السوقية $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K الحجم (24 ساعة) $ 10.53$ 10.53 $ 10.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K إمداد دورة التداول 877.67M 877.67M 877.67M إجمالي العرض 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

القيمة السوقية الحالية لـ Blockchain Bets هي $ 114.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.53. العرض المتداول لـ BCB يبلغ 877.67M، مع إجمالي عرض 877672966.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.25K.