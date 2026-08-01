سعر Blips اليوم

السعر المباشر لمشروع Blips (BLIPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLIPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLIPS.

يحتل Blips حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70,779، مع عرض متداول قدره 997.66M BLIPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLIPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLIPS بمقدار +0.41% خلال الساعة الماضية و-19.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Blips (BLIPS)

القيمة السوقية $ 70.78K$ 70.78K $ 70.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.78K$ 70.78K $ 70.78K إمداد دورة التداول 997.66M 997.66M 997.66M إجمالي العرض 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469

القيمة السوقية الحالية لـ Blips هي $ 70.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLIPS يبلغ 997.66M، مع إجمالي عرض 997659908.9577469. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.78K.