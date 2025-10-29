معلومات سعر bitSmiley (SMILE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00174687 $ 0.00174687 $ 0.00174687 24 ساعة منخفض $ 0.00252988 $ 0.00252988 $ 0.00252988 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00174687$ 0.00174687 $ 0.00174687 24 ساعة مرتفع $ 0.00252988$ 0.00252988 $ 0.00252988 عالية طوال الوقت $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 أدنى سعر $ 0.00174687$ 0.00174687 $ 0.00174687 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -23.01% تغير السعر (7 أيام) -20.33% تغير السعر (7 أيام) -20.33%

سعر bitSmiley (SMILE) في الوقت الحقيقي هو $0.00192829. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SMILE بين أدنى سعر $ 0.00174687 وأعلى سعر $ 0.00252988، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSMILE على الإطلاق هو $ 0.472158، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00174687.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SMILE +0.21% على مدار الساعة الماضية، -23.01% على مدار 24 ساعة، و -20.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق bitSmiley (SMILE)

القيمة السوقية $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 404.94K$ 404.94K $ 404.94K إمداد دورة التداول 24.46M 24.46M 24.46M إجمالي العرض 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ bitSmiley هي $ 47.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMILE يبلغ 24.46M، مع إجمالي عرض 210000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 404.94K.