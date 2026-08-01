سعر Bitget Wrapped BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitget Wrapped BTC (BGBTC) اليوم هو $ 64,123، مع تغير بنسبة 1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BGBTC الحالي إلى USD هو $ 64,123 لكل BGBTC.

يحتل Bitget Wrapped BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 63,096,701، مع عرض متداول قدره 984.00 BGBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BGBTC بين $ 61,272 (أدنى) و$ 63,865 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 82,700، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 58,296.

على المدى القصير، تحرك BGBTC بمقدار +0.63% خلال الساعة الماضية و-0.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.08K.

معلومات سوق Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

القيمة السوقية $ 63.10M$ 63.10M $ 63.10M الحجم (24 ساعة) $ 23.08K$ 23.08K $ 23.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.10M$ 63.10M $ 63.10M إمداد دورة التداول 984.00 984.00 984.00 إجمالي العرض 984.0 984.0 984.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitget Wrapped BTC هي $ 63.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.08K. العرض المتداول لـ BGBTC يبلغ 984.00، مع إجمالي عرض 984.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.10M.