معلومات سعر Bitecoin (BITE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.051432$ 0.051432 $ 0.051432 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.90% تغير السعر (7 أيام) -0.90%

سعر Bitecoin (BITE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITE على الإطلاق هو $ 0.051432، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitecoin (BITE)

القيمة السوقية $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K إمداد دورة التداول 420.69M 420.69M 420.69M إجمالي العرض 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitecoin هي $ 94.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITE يبلغ 420.69M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 94.12K.