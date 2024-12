ما هو Bitcorn ( BITCORN )

The term "bitcorn" was born around 2017, "Bitcorn" is a pun term used to designate a maximum amount of Bitcoin, typically 0.01 BTC (one-tenth of a Bitcoin). Community Take Over. This will be one of the biggest coins in Solana, we have a strong community, and they are all working on their own bag. bitcorn will become a competitor to bitcoin in the future.Many influencers invest their money there, because they know this will be one of the big coins

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bitcorn (BITCORN) الموقع الرسمي