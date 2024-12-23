سعر Bitcorn (BITCORN)
سعر Bitcorn (BITCORN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.15K. يتم تحديث سعر BITCORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86K
- تغيير سعر Bitcorn خلال اليوم هو -18.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.38M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.28%
|30 يوم
|$ 0
|-92.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-18.28%
-55.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The term "bitcorn" was born around 2017, "Bitcorn" is a pun term used to designate a maximum amount of Bitcoin, typically 0.01 BTC (one-tenth of a Bitcoin). Community Take Over. This will be one of the biggest coins in Solana, we have a strong community, and they are all working on their own bag. bitcorn will become a competitor to bitcoin in the future.Many influencers invest their money there, because they know this will be one of the big coins
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